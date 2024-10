La scoperta nell'appartamento disabitato: "Quell'uomo è uscito ed entrato troppe volte" (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’appartamento in via Masseriola è disabitato ma quel 39enne incensurato è stato visto più volte entrare e uscire. I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli si sono appostati a debita distanza, qualcosa nel comportamento di Quell’uomo suonava stonato. Così è scattato il blitz. In Quella Napolitoday.it - La scoperta nell'appartamento disabitato: "Quell'uomo è uscito ed entrato troppe volte" Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’in via Masseriola èma quel 39enne incensurato è stato visto piùentrare e uscire. I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli si sono appostati a debita distanza, qualcosa nel comportamento disuonava stonato. Così è scattato il blitz. In

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

7 laghi italiani che hanno un isola nel mezzo: li conoscevi tutti? - L’Italia è sicuramente il Paese del mare, ma vi si trovano anche bellissimi laghi, i quali vantano una ricchezza paesaggistica e culturale senza pari. Spesso impreziositi da borghi sulle loro rive, i ... (idealista.it)

Buggio senza gas e luce, i residenti: «Crollo annunciato» - Buggio (Pigna). Per motivi di sicurezza circa 60 residenti sono senza luce né gas a Buggio, frazione di Pigna, nell’alta Val Nervia, a seguito del crollo di una palazzina di cinque piani, avvenuto ... (riviera24.it)

Un boato poi il crollo di uno stabile in pieno centro a Orta Nova, macerie in strada - Momenti di grande paura a Orta Nova: uno stabile è crollato alle 22:20 circa, in via Cincinnato (in pieno centro). (immediato.net)