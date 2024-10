La madre che ha denunciato il figlio rapinatore | È un tossico ha debiti Mi odierà? Pazienza

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Suodipendente di 33 anni le ha detto: «Mamma vado a fare una rapina». E lei lo ha. Facendolo arrestare. È successo a Germagnano in provincia di Torino e protagonista è una donna di 60 anni che ha fatto l’operaia e adesso è in pensione. Quando ha visto il ragazzo uscire di casa a bordo dell’auto del marito ha chiamato i carabinieri. E oggi, spiega al Corriere della Sera, lo rifarebbe: «Sì, anche se a pensarci mi si spezza il cuore. Viviamo in un incubo da 15 anni e gli ultimi 3 sono stati i peggiori. Litigate, mobili rotti, continue richieste di soldi e furti in casa. Tre giorni prima della rapina mi aveva rubato perfino il televisore. Ma fino a quando ha fatto del male a me sono riuscita a sopportarlo». Lache denuncia ilIl pensiero che potesse ferire qualcuno o essere ferito «mi ha sbloccato. E allora ho chiamato il 112.