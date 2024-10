Italia-Malta femminile: dove vederla, orario e probabili formazioni (Di giovedì 24 ottobre 2024) Allo Stadio Tre Fontane di Roma va in scena la sfida tra Italia-Malta femminile: le ultime di formazione con orario e dove vedere il match Allo Stadio Tre Fontane di Roma, si giocherà la gara amichevole tra Italia-Malta femminile. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Italia femminile-Finlandia, le probabili formazioni Calcionews24.com - Italia-Malta femminile: dove vederla, orario e probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Allo Stadio Tre Fontane di Roma va in scena la sfida tra: le ultime di formazione convedere il match Allo Stadio Tre Fontane di Roma, si giocherà la gara amichevole traÂ. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’vedere la sfida.-Finlandia, le

