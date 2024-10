Irvine Welsh a Torino: "Viviamo in un mondo psicoattivo e divisivo, fatto di droghe e internet" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Irvine Welsh è a Torino. Uno degli scrittori più geniali, discussi e controversi inaugurerà questa sera – giovedì 24 ottobre 2024 – al Circolo dei lettori il festival letterario Radici che è diretto da Giuseppe Culicchia. L’occasione è l’uscita in libreria del suo nuovo libro ‘Resolution’ Torinotoday.it - Irvine Welsh a Torino: "Viviamo in un mondo psicoattivo e divisivo, fatto di droghe e internet" Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)è a. Uno degli scrittori più geniali, discussi e controversi inaugurerà questa sera – giovedì 24 ottobre 2024 – al Circolo dei lettori il festival letterario Radici che è diretto da Giuseppe Culicchia. L’occasione è l’uscita in libreria del suo nuovo libro ‘Resolution’

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I AM Irvine Welsh. L'autore di "Trainspotting" a Bologna per un lungo giorno di letteratura - cinema e musica - I AM Irvine Welsh. Irvine Welsh arriva a Bologna. Il suo viaggio sotto le Due Torri comincia in via Mascarella e nella Bologna citata nel suo romanzo Crime e in lunga serata abbraccerà le principali arti toccate dalla sua opera in tre luoghi deputati. Partendo dal cinema nella multisala Odeon... (Bolognatoday.it)