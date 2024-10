Incidente sull’A1 tra auto e camion, due morti e 13 chilometri di coda (in aumento) (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lo schianto si è verificato all'altezza del chilometro 457, ha visto il coinvolgimento di un'auto e un camion e provocato il decesso di due persone. Si registrano lunghe code. Fanpage.it - Incidente sull’A1 tra auto e camion, due morti e 13 chilometri di coda (in aumento) Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lo schianto si è verificato all'altezza del chilometro 457, ha visto il coinvolgimento di un'e une provocato il decesso di due persone. Si registrano lunghe code.

Tragico incidente sulla A1 - due morti : scontro tra camion e furgone - Dalle 8,30 circa il traffico transita su una corsia e si registrano 11 chilometri di coda nel tratto compreso tra Fabro e Attigliano in direzione Roma. Notizia in aggiornamento . Per le lunghe percorrenze da Firenze in direzione Roma, si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere il Raccordo Siena-Bettolle, seguire quindi la E45 per poi rientrare in A1 a Orte. (Lanazione.it)

