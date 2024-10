Incidente alla Toyota, Mattarella: “Non ci sono più parole per esprimere allarme e angoscia. Serve sicurezza per chi lavora” (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Desidero anch’io, in apertura dei lavori, rivolgere un pensiero di solidarietà alla città che ci ospita, ai familiari della vittime dell’alluvione e del gravissimo Incidente mortale sul lavoro di ieri, ennesima tragedia sul lavoro. Non vi sono più parole adeguate per esprimere l’allarme e l’angoscia per gli incidenti che colpiscono chi sta lavorando, per l’insufficienza per la sicurezza per chi lavora”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Bologna alla Biennale dell’Economia cooperativa. L'articolo Incidente alla Toyota, Mattarella: “Non ci sono più parole per esprimere allarme e angoscia. Serve sicurezza per chi lavora” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Incidente alla Toyota, Mattarella: “Non ci sono più parole per esprimere allarme e angoscia. Serve sicurezza per chi lavora” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Desidero anch’io, in apertura dei lavori, rivolgere un pensiero di solidarietàcittà che ci ospita, ai familiari della vittime dell’alluvione e del gravissimomortale sul lavoro di ieri, ennesima tragedia sul lavoro. Non vipiùadeguate perl’rme e l’per gli incidenti che colpiscono chi stando, per l’insufficienza per laper chi”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo a BolognaBiennale dell’Economia cooperativa. L'articolo: “Non cipiùperrme eper chi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Tremendo incidente in autostrada - ci sono morti : traffico bloccato - . Il bilancio è di due morti. Le operazioni di soccorso sono state tempestive, ma purtroppo non è stato possibile salvare le vittime. Gravi inoltre i disagi per chi era viaggio: problemi, come è facile immaginare, alla viabilità. L’impatto ha coinvolto due veicoli, tra cui un mezzo pesante. Tremendo incidente in autostrada, ci sono morti: traffico bloccato – Un tragico incidente stradale si è verificato all’alba di oggi, giovedì 24 ottobre 2024, intorno alle 6, lungo il tratto umbro dell’autostrada A1, tra gli svincoli di Orvieto e Attigliano (chilometro 457, direzione Roma) in provincia di Terni. (Tvzap.it)

Tragedia a Formia : trovata una donna morta dopo un incidente stradale - le indagini sono in corso - Il colpo al guardrail ha sollevato diverse domande sulla velocità dell’auto e sulla possibilità che il conducente fosse sotto l’influenza di alcol o sostanze, un aspetto che gli inquirenti stanno investigando con attenzione. Le indagini sono ancora in fase iniziale, ma le informazioni raccolte fino ad ora forniscono alcuni indizi importanti. (Gaeta.it)

Incidente stradale nel Varesotto - due automobili si sono scontrate : gravissimo un uomo - Incidente stradale in provincia di Varese: due automobili si sono scontrate e nell'impatto è rimasto gravemente ferito un uomo.Continua a leggere . (Fanpage.it)