Il canone Rai torna a 90 euro: la manovra non conferma il taglio (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Non viene prorogato in legge di bilancio il taglio del canone Rai che, con la scorsa manovra, era passato da 90 euro a 70 euro per l'anno 2024. Nel testo, firmato ieri dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e inviato poco dopo alla Camera, non è, infatti, presente alcun riferimento alla norma, che Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Non viene prorogato in legge di bilancio ildelRai che, con la scorsa, era passato da 90a 70per l'anno 2024. Nel testo, firmato ieri dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e inviato poco dopo alla Camera, non è, infatti, presente alcun riferimento alla norma, che

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Canone Rai da 90 a 70 euro - non ci sarà la proroga per il 2025 : rischio rialzi in bolletta - Il mancato rinnovo del taglio del Canone Rai ha già sollevato critiche non solo da parte del Codacons, ma anche da alcuni esponenti della Lega, che avevano spinto fortemente per la riduzione. “Il canone, obbligatorio per chiunque detenga un apparecchio televisivo, è addebitato direttamente nella bolletta elettrica”, spiega l’associazione. (Quifinanza.it)

Il canone Rai torna a 90 euro : la manovra non conferma il taglio. E per viale Mazzini arriva una maxi stretta alle spese : sindacati in rivolta - In compenso anche per la tv pubblica arrivano tagli lineari alle spese: le “misure di contenimento dei costi di personale e per consulenze” richiedono che nel 2025 non si superi il costo sostenuto nel 2023 e per il 2026 e 2027 ci sia una riduzione pari ad almeno il 3 e il 4% del costo sostenuto nel triennio 2023-2025. (Ilfattoquotidiano.it)

Riconferma del canone rai a 70 euro e stallo nella nomina della presidenza : le ultime notizie - Questo importo, ridotto rispetto ai 90 euro precedenti, è stato introdotto come misura temporanea, esclusivamente per il 2024. In particolare, la minoranza esprime preoccupazione sul fatto che i futuri equilibri editoriali potrebbero essere influenzati dalle scelte del Cda. Questo intervento di bilancio mira a migliorare la qualità dei servizi offerti da Rai, comprendenti radio, televisione e piattaforme multimediali, su tutto il territorio nazionale. (Gaeta.it)