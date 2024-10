Il canone Rai torna a 90 euro: la manovra non conferma il taglio. E per viale Mazzini arriva una maxi stretta alle spese: sindacati in rivolta (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti aveva annunciato che il taglio sarebbe stato confermato. Invece, la manovra inviata ieri alla Camera non prevede anche per il 2025 la riduzione del canone Rai da 90 a 70 euro. Senza interventi durante il passaggio parlamentare, l’anno prossimo dunque si torna al passato. Sempre con l’addebito della cifra nella bolletta energetica. In compenso anche per la tv pubblica arrivano tagli lineari alle spese: le “misure di contenimento dei costi di personale e per consulenze” richiedono che nel 2025 non si superi il costo sostenuto nel 2023 e per il 2026 e 2027 ci sia una riduzione pari ad almeno il 3 e il 4% del costo sostenuto nel triennio 2023-2025. Richieste che non tengono conto dell’inflazione. Il tutto senza che si sblocchi il tetto pubblicitario. Una stretta che impatterà sui costi per i programmi. Ilfattoquotidiano.it - Il canone Rai torna a 90 euro: la manovra non conferma il taglio. E per viale Mazzini arriva una maxi stretta alle spese: sindacati in rivolta Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti aveva annunciato che ilsarebbe statoto. Invece, lainviata ieri alla Camera non prevede anche per il 2025 la riduzione delRai da 90 a 70. Senza interventi durante il passaggio parlamentare, l’anno prossimo dunque sial passato. Sempre con l’addebito della cifra nella bolletta energetica. In compenso anche per la tv pubblicano tagli lineari: le “misure di contenimento dei costi di personale e per consulenze” richiedono che nel 2025 non si superi il costo sostenuto nel 2023 e per il 2026 e 2027 ci sia una riduzione pari ad almeno il 3 e il 4% del costo sostenuto nel triennio 2023-2025. Richieste che non tengono conto dell’inflazione. Il tutto senza che si sblocchi il tetto pubblicitario. Unache impatterà sui costi per i programmi.

