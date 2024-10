Hamas, 'pronti a cessare il fuoco se Israele accetta la tregua' (Di giovedì 24 ottobre 2024) Hamas si dice pronto a fermare i combattimenti se Israele si impegna su una tregua a Gaza. Lo ha detto un funzionario della fazione palestinese, annunciando di aver discusso con l'Egitto sulle proposte per un cessate il fuoco. Quotidiano.net - Hamas, 'pronti a cessare il fuoco se Israele accetta la tregua' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024)si dice pronto a fermare i combattimenti sesi impegna su unaa Gaza. Lo ha detto un funzionario della fazione palestinese, annunciando di aver discusso con l'Egitto sulle proposte per un cessate il

