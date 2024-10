Ilgiornaledigitale.it - Gt3isti Challenge: si corre al Mugello per il quarto appuntamento

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaledigitale.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)e penultimodella stagione 2024 del, trofeo dedicato alla ricerca del tempo sul giro per vetture della Casa tedesca stradali e da competizione. Il 26-27 ottobre sirà sul veloce, ma allo stesso impegnativo, circuito del. La pista, lunga 5.245, famosa per i suoi sali e scendi e per le sue curve che hanno fatto la storia del motorsport a due e quattro ruote, sarà affollata da tantissime coupè del marchio Porsche in uno deiche sta riscuotendo più successo sul panorama nazionale e non solo. Per la prima volta l’evento verrà trasmesso dal canale Youtube di TIME ATTACK ITALIA al seguente link: https://www.youtube.com/@TIMEATTACKITALIAWD La diretta sarà disponibile anche su Go-TV Channel e sulla pagina ufficiale Facebook dial seguente link: https://www.facebook.