Ginevra Taddeucci: “La Senna ti risucchiava, era un Far West. Non seguo una dieta, nuoto per divertirmi” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il bronzo che ti cambia la vita e ora riprende la lunga marcia che porterà alla prossima stagione dove nulla sarà come prima. Ginevra Taddeucci, a quasi tre mesi dall’impresa nelle acqua della Senna dove ha regalato all’Italia il podio nella 10 km di nuoto in acque libere, ripensa a quei momenti con dolcezza e con orgoglio nel periodo in cui le arrivano riconoscimenti un po’ da tutte le parti, in particolare alla serata di gala della Canottieri Napoli, la società che l’ha tesserata e che l’ha premiata qualche giorno fa in una notte di festa. Oasport.it - Ginevra Taddeucci: “La Senna ti risucchiava, era un Far West. Non seguo una dieta, nuoto per divertirmi” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il bronzo che ti cambia la vita e ora riprende la lunga marcia che porterà alla prossima stagione dove nulla sarà come prima., a quasi tre mesi dall’impresa nelle acqua delladove ha regalato all’Italia il podio nella 10 km diin acque libere, ripensa a quei momenti con dolcezza e con orgoglio nel periodo in cui le arrivano riconoscimenti un po’ da tutte le parti, in particolare alla serata di gala della Canottieri Napoli, la società che l’ha tesserata e che l’ha premiata qualche giorno fa in una notte di festa.

