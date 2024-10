Furto in un bar tabacchi: malviventi in fuga con un’auto di colore beige (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoFurto presso un bar tabacchi a San Salvatore Telesino questa mattina all’alba in un’area di servizio sulla “Telesina” al km 37 200. Almeno tre persone, con volto travisato hanno dapprima rotto il vetro della porta d’ingresso del bar tabacchi, poi hanno rubato un cambia monete e il cassetto del registratore di cassa. Le immagini della video sorveglianza hanno permesso di accertare che i malviventi sono fuggiti a bordo di un’auto di colore beige, una Cupra Formenter. Sul posto sono poi giunti i Carabinieri per effettuare i rilievi. L'articolo Furto in un bar tabacchi: malviventi in fuga con un’auto di colore beige proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Furto in un bar tabacchi: malviventi in fuga con un’auto di colore beige Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutopresso un bara San Salvatore Telesino questa mattina all’alba in un’area di servizio sulla “Telesina” al km 37 200. Almeno tre persone, con volto travisato hanno dapprima rotto il vetro della porta d’ingresso del bar, poi hanno rubato un cambia monete e il cassetto del registratore di cassa. Le immagini della video sorveglianza hanno permesso di accertare che isono fuggiti a bordo didi, una Cupra Formenter. Sul posto sono poi giunti i Carabinieri per effettuare i rilievi. L'articoloin un barincondiproviene da Anteprima24.it.

