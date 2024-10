Abruzzo24ore.tv - Figli Piccoli Lasciati Senza Mangiare, condanna Shock: "Siamo Poveri"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L'Aquila - Tribunale infligge una pena sospesa per gravi maltrattamenti in famiglia, causati da presunti episodi di denutrizione e trascuratezza. Un tribunale hato una coppia a tre anni e mezzo di reclusione per maltrattamenti sui propridi 3, 5 e 6 anni. I genitori sono stati accusati di averlicibo e di averli trascurati gravemente, con la pena sospesa al termine del processo. La vicenda, iniziata tre anni fa, ha avuto inizio con le segnalazioni di assistenti sociali e insegnanti, che avevano notato lo stato di abbandono dei bambini. Gli imputati hanno cercato di difendersi, affermando di essere stati vittime della povertà e negando di aver mai privato i propridel necessario. Tuttavia, le indagini e le testimonianze hanno portato a unaper maltrattamenti in famiglia, un reato particolarmente grave soprattutto in predi minori.