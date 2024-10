Dai kolossal al fantasy passando per il cinema d'avanguardia. L'Italia è presente con tre opere, peraltro amatissime (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dai kolossal al fantasy passando per il cinema d’avanguardia, ecco quali sono i film più lunghi del mondo. Se si dovesse giudicare la bellezza di un’opera dalla sua durata, lo svedese Logistics vincerebbe a mani basse. Il film più lungo del mondo dura infatti ben 36 giorni. Lo segue Ambiancé, lungo solo 30 giorni. In questo gruppo di opere-fiume l’Italia si difende con La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana e Novecento di Bernardo Bertolucci, lunghi ma non lunghissimi (soprattutto recuperabili). Iodonna.it - Dai kolossal al fantasy passando per il cinema d'avanguardia. L'Italia è presente con tre opere, peraltro amatissime Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Daialper ild’, ecco quali sono i film più lunghi del mondo. Se si dovesse giudicare la bellezza di un’opera dalla sua durata, lo svedese Logistics vincerebbe a mani basse. Il film più lungo del mondo dura infatti ben 36 giorni. Lo segue Ambiancé, lungo solo 30 giorni. In questo gruppo di-fiume l’si difende con La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana e Novecento di Bernardo Bertolucci, lunghi ma non lunghissimi (soprattutto recuperabili).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

SIAMO SERIAL Gli anelli del potere - La serie tv della settimana è un kolossal del fantasy che manca di rispetto a Tolkien ... (ilcittadino.it)

Dragon Age The Veilguard non avrà una modalità Aracnofobia, per una ragione ben precisa - Nonostante la grande accessibilità di Dragon Age The Veilguard, il GDR non avrà una modalità per chi ha paura dei ragni... ma c'è una ragione ben precisa ... (everyeye.it)

Baldur's Gate 3 è inarrestabile: non crederete al numero di mod scaricate dalla community! - Sulle ali dell'entusiasmo dei fan di GDR per Baldur's Gate 3, gli studi Larian forniscono i primi, sensazionali dati sulle mod scaricate dalla community Dopo essersi premurati di lanciare l'enorme Pat ... (msn.com)