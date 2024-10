Crolla pannello in un’aula del Fermi. Studenti in sciopero per la sicurezza (Di giovedì 24 ottobre 2024) Massa (Massa Carrara), 24 ottobre 2024 – Era suonata da poco la campanella dell’intervallo, quando un pannello “leggero” di fibra minerale del controsoffitto si è sbriciolato sotto lo sguardo incredulo di un docente e di un gruppetto di Studenti che si trovavano sul posto al momento del crollo. Fortunatamente, non abbastanza vicino da essere colpiti sulla testa. Da subito è stato interdetto l’utilizzo dell’aula S1 al secondo piano del Liceo scientifico ’Fermi’ di Massa per motivi di sicurezza e gli alunni sono stati immediatamente trasferiti di aula. L’episodio, che accende ancora una volta i riflettori su un sistema scolastico italiano che continua a fare acqua, ha suscitato grande preoccupazion e tanto da indurre gli Studenti a scioperare: un segnale forte che parte dall’Istituto massese perché le scuole siano luoghi sicuri. Lanazione.it - Crolla pannello in un’aula del Fermi. Studenti in sciopero per la sicurezza Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Massa (Massa Carrara), 24 ottobre 2024 – Era suonata da poco la campanella dell’intervallo, quando un“leggero” di fibra minerale del controsoffitto si è sbriciolato sotto lo sguardo incredulo di un docente e di un gruppetto diche si trovavano sul posto al momento del crollo. Fortunatamente, non abbastanza vicino da essere colpiti sulla testa. Da subito è stato interdetto l’utilizzo dell’aula S1 al secondo piano del Liceo scientifico ’’ di Massa per motivi die gli alunni sono stati immediatamente trasferiti di aula. L’episodio, che accende ancora una volta i riflettori su un sistema scolastico italiano che continua a fare acqua, ha suscitato grande preoccupazion e tanto da indurre glia scioperare: un segnale forte che parte dall’Istituto massese perché le scuole siano luoghi sicuri.

