Concorso Calanchi e Turrini Quattro ricercatori premiati

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Piattaforme cooperative, cohousing, innovazione e ricambio generazionale. Ecco i temi della seconda edizione del premio alla memoria di Lucianoe Adriano, promosso da Legacoop Bologna in collaborazione con Fondazione Ivano Barberini e Fondazione Unipolis, con il patrocinio di Comune, Città Metropolitana e UniBo. Questa edizione, come dice Rita Ghedini, presidente di Legacoop Bologna: "Ha visto un’ampia partecipazione di laureati e, che testimonia una nuova importante attenzione accademica sulla forma cooperativa. I lavoritracciano nuove rotte di sviluppo per l’economia proponendo nuove risposte ai bisogni delle persone, in una società che sta attraversando profondi cambiamenti". A Silvia Cafora è stato destinato un assegno di 5.000 euro per la sua tesi di dottorato sui temi del cohousing. Filippo Petrini, ha ricevuto un assegno di 3.