Chi sono Les Votives di X Factor? Età componenti e Instagram

I Les Votives sono una delle band del team di Achille Lauro a X Factor 2024.

Chi sono i Les Votives - la band “chic rock” di X Factor : significato nome - gli inizi in piazza Duomo e quel commento che non è sfuggito ai social - Il nostro obiettivo è arrivare a più persone possibile. Una volta abbiamo alzato 700 euro in due ore”. Milano – Milanesi, giovanissimi e con il rock nel sangue. Il gruppo affronterà quindi la fase di Home Visit: una sfida a quattro porta dritti ai Live (dove saranno solo tre gli artisti in gara per ogni giudice). (Ilgiorno.it)