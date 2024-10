Chi ha firmato l’abito trasparente di Simone Biles alla prima della sua docu-serie (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ieri sera a Los Angeles si è tenuta la prima della seconda parte di Simone Biles Rising: Verso le Olimpiadi, la docu-serie di Netflix dedicata alla campionessa olimpica. Cosa ha indossato la grande protagonista dell'evento? Fanpage.it - Chi ha firmato l’abito trasparente di Simone Biles alla prima della sua docu-serie Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ieri sera a Los Angeles si è tenuta laseconda parte diRising: Verso le Olimpiadi, ladi Netflix dedicatacampionessa olimpica. Cosa ha indossato la grande protagonista dell'evento?

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scopri il prodotto che ha reso la pelle di Simone Biles impeccabile - Un'analisi approfondita del prodotto di bellezza scelto da Simone Biles per le Olimpiadi di Parigi 2024 Leggi tutto Il segreto di bellezza di Simone Biles: come mantenere la pelle opacizzata alle Olimpiadi su Donne Magazine. . (Donnemagazine.it)

Simone Biles è in difficoltà alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel trailer della Parte 2 della docuserie Netflix - Le anticipazioni sui nuovi episodi Nel trailer Simone Biles spiega come nella ginnastica il fatto di avere così tanta esperienza la aiuti dal punto di vista della sicurezza in se stessa, ma aumenta le sue paure, soprattutto per quanto riguarda eventuali infortuni. Netflix ha condiviso il trailer della Parte 2 della sua docuserie Simone Biles Rising: Verso le Olimpiadi, in arrivo il 25 ottobre in streaming. (Movieplayer.it)

Simone Biles Rising : Part 2 - Netflix rilascia il trailer del documentario sulla ginnasta - Da allora, si è impegnata a ricostruire la sua ginnastica da zero ed è pronta per questa prossima fase di competizione. La seconda parte della docuserie debutterà il 25 ottobre su Netflix. Kate Walsh dirige il documentario. Simone Biles: Rising segue Biles e il suo ritorno sulla scena olimpica dopo essersi ritirata dalle Olimpiadi di Tokyo 2020 per concentrarsi sulla sua salute mentale. (Metropolitanmagazine.it)