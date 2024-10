Caserta è la decima provincia in Italia per nuovi nati: 7411 nel 2023 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Caserta la decima provincia in Itlia per natalità. Il dato del 2023 è di 7411, contro i 7564 del 2022. Meglio fanno solo Napoli, Milano, Roma, Torino, Brescia, Salerno, Bari, Palermo e Catania. La Regione Campania si conferma la seconda più prolifica dello Stivale nel 2023. Leggera flessione Casertanews.it - Caserta è la decima provincia in Italia per nuovi nati: 7411 nel 2023 Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)lain Itlia per natalità. Il dato delè di, contro i 7564 del 2022. Meglio fanno solo Napoli, Milano, Roma, Torino, Brescia, Salerno, Bari, Palermo e Catania. La Regione Campania si conferma la seconda più prolifica dello Stivale nel. Leggera flessione

