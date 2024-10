Bper Banca supporta famiglie e imprese colpite da allagamenti in Calabria con un fondo di 100 milioni (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In seguito agli eventi meteorologici avversi che hanno colpito la Calabria, causando allagamenti e ingenti danni, Bper Banca ha deciso di attivarsi concretamente per offrire supporto finanziario. L’istituto ha annunciato la creazione di un plafond di 100 milioni di euro destinato sia a famiglie che a piccole e medie imprese , per affrontare gli effetti devastanti delle recenti inondazioni. Questa iniziativa mira a garantire una rapida ripresa e una stabilizzazione delle realtà economiche e abitative compromesse. Interventi di assistenza e finanziamenti straordinari Bper Banca ha delineato un pacchetto di interventi mirati che comprende assistenza e finanziamenti straordinari. Per le famiglie danneggiate, l’istituto offre prestiti fino a 50 mila euro, mentre le piccole e medie imprese possono accedere fino a 1 milione di euro. Gaeta.it - Bper Banca supporta famiglie e imprese colpite da allagamenti in Calabria con un fondo di 100 milioni Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In seguito agli eventi meteorologici avversi che hanno colpito la, causandoe ingenti danni,ha deciso di attivarsi concretamente per offrire supporto finanziario. L’istituto ha annunciato la creazione di un plafond di 100di euro destinato sia ache a piccole e medie, per affrontare gli effetti devastanti delle recenti inondazioni. Questa iniziativa mira a garantire una rapida ripresa e una stabilizzazione delle realtà economiche e abitative compromesse. Interventi di assistenza e finanziamenti straordinariha delineato un pacchetto di interventi mirati che comprende assistenza e finanziamenti straordinari. Per ledanneggiate, l’istituto offre prestiti fino a 50 mila euro, mentre le piccole e mediepossono accedere fino a 1 milione di euro.

