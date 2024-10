Assalto al MiC, ora Report mette nel mirino Giuli: "Dopo il servizio di domenica..." (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo il caso legato a Francesco Spano, l'ormai ex capo di gabinetto del Ministero della Cultura che ieri ha rassegnato le dimissioni, la trasmissione Report mette nel mirino il ministro Alessandro Giuli. La vicenda Spano "è una piccola parte di quello che racconteremo domenica a Report. C'è un altro caso che riguarda il ministro Giuli", ha annunciato a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il conduttore di Report Sigfrido Ranucci, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.  Il ministro sui servizi dedicati dalla trasmissione Rai a Spano aveva commentato: "L'apparenza inganna". Come risponde? "Lo dico anche io". L'ultima stoccata segue la sponda offerta dai conduttori: si dice che il titolare della Cultura non sia particolarmente amato anche da alcuni esponenti di FdI. Iltempo.it - Assalto al MiC, ora Report mette nel mirino Giuli: "Dopo il servizio di domenica..." Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)il caso legato a Francesco Spano, l'ormai ex capo di gabinetto del Ministero della Cultura che ieri ha rassegnato le dimissioni, la trasmissionenelil ministro Alessandro. La vicenda Spano "è una piccola parte di quello che racconteremoaÂ. C'è un altro caso che riguarda il ministro", ha annunciato a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il conduttore diÂSigfrido Ranucci, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.  Il ministro sui servizi dedicati dalla trasmissione Rai a Spano aveva commentato: "L'apparenza inganna". Come risponde? "Lo dico anche io". L'ultima stoccata segue la sponda offerta dai conduttori: si dice che il titolare della Cultura non sia particolarmente amato anche da alcuni esponenti di FdI.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Ministero cultura : Spano si dimette da capo di gabinetto. Dopo le anticipazioni di Report - Dopo la vicenda Sangiuliano-Boccia, arrivano nuove dimissioni al Ministero della cultura, guidato ora dal ministro Alessandro Giuli. . Si è dimesso il Capo di Gabinetto, Francesco Spano, attraverso una lettera scritta al ministro L'articolo Ministero cultura: Spano si dimette da capo di gabinetto. (Firenzepost.it)

Francesco Spano non regge l’inchiesta di Report : si dimette il capo di gabinetto del ministro Giuli (VIDEO) - “Vi do una notizia: l’apparenza inganna”, ha detto. L’annuncio arriva dopo le indiscrezioni pubblicate da siti e giornali sull’inchiesta di Report di Giorgio Mottola che andrà in onda domenica prossima che ha scoperto un importante conflitto di interesse all’interno della Fondazione Maxxi, ancora oggi formalmente presieduto da Giuli”. (Dayitalianews.com)

REPORT FA DIMETTERE SPANO - DEFINITO “PEDERASTA” NELLE CHAT DI FRATELLI D’ITALIA - Secondo il Fatto Quotidiano potrebbero essere imminenti le sue dimissioni da capo di gabinetto al Mic. A lui va la mia convinta solidarietà per il barbarico clima di mostrificazione cui è sottoposto in queste ore”. Intanto sempre il Fatto ha svelato una chat di FdI in cui sarebbero apparsi insulti al capo di gabinetto (definito “pederasta”) per i suoi orientamenti sessuali e per le sue posizioni sui temi Lgbtq. (Bubinoblog)