Giovanna d' Arco primi dettagli sul biopic di Baz Luhrmann | estasi religiosa dramma politico e intimità

Questa nuova rivisitazione della vita dell'eroina francese proclamata santa è tratta dal romanzo Tom Keneally, autore anche di Schindler's List In quello che potrebbe sembrare uno degli abbinamenti creativi più insoliti degli ultimi tempi, Baz Luhrmann sta collaborando con l'autore di Schindler's List Tom Keneally per riportare sullo schermo la storia di Giovanna d'Arco. La produzione è affidata alla Warner Bros. Il progetto era già stato annunciato in precedenza, ma il coinvolgimento di Keneally non era stato riportato dai media all'epoca. Il film si baserà sul romanzo di Keneally pubblicato nel 1974, Blood Red, Sister Rose, una narrazione profondamente intima degli ultimi anni della santa francese.