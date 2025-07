Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 11 luglio | Laura incontra i nipoti ma Paca è fuori controllo

Preparatevi a un doppio appuntamento emozionante con "Ritorno a Las Sabinas" domani su Rai2 alle 8.45! Laura riabbraccia i nipoti e vive momenti intensi con Paloma, mentre Paca si trova fuori controllo. La soap continua a sorprendere e dividere i fan, promettendo nuove svolte e sentimenti che lasceranno il pubblico senza fiato. Non perdetevi le anticipazioni di un episodio ricco di tensione, amore e sorprese!

Nel doppio appuntamento di domani: Il ritorno di Laura continua a dividere Manterana: mentre lei stringe un legame con i suoi nipoti e vive un momento speciale con Paloma Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con due episodi nella sua nuova collocazione, la serie va in onda a partire dalle ore 8.45 su Rai 2 e sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, la proposta di matrimonio di Tano a Gracia riapre vecchie ferite tra i fratelli Larrea. Nell'episodio precedente Un evento inaspettato sconvolge la famiglia Molina e l'intera comunità di Manterana: Laura, la moglie di Emilio e madre di Gracia e Paloma, creduta morta in un incidente anni prima, è viva. 🔗 Leggi su Movieplayer.it