Rinviati a giudizio i due imprenditori che avevano fregato Casalino lasciando i lavori di ristrutturazione della casa in alto mare

Due imprenditori rinviati a giudizio per aver truffato Rocco Casalino, lasciando i lavori di ristrutturazione incompleti dopo aver ricevuto 42 mila euro in anticipo. La vicenda, resa pubblica dall’ex portavoce di Giuseppe Conte, evidenzia ancora una volta quanto sia fondamentale la trasparenza e la tutela nei rapporti economici. La giustizia fa il suo corso, ma questa storia ci ricorda l’importanza di affidarsi a professionisti affidabili.

Rocco Casalino  fu truffato per aver pagato in anticipo un’azienda edile scomparsa poi a lavori in corso. L’ex responsabile della comunicazione del Movimento 5 Stelle pagò 42 mila euro in anticipo trovandosi poi con solo il 40% delle opere completate. L’ex portavoce di Giuseppe Conte raccontò l a sua storia a Striscia la notizia. E oggi, per quel caso, due imprenditori sono stati rinviati a giudizio. Dovranno rispondere dell’accusa di truffa. Il bagno mai finito di Rocco Casalino Il servizio di Striscia la notizia. Casalino si è trovato come altri clienti, a bonificare per lavori di ristrutturazione mai conclusi. 🔗 Leggi su Open.online