Fuga di GPL dal benzinaio | le operazioni dei pompieri per evitare il disastro

Una fuga di GPL al benzinaio ha richiesto l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, impegnati in operazioni delicate per prevenire un disastro. Questa mattina, si sono concluse con successo le attività di bonifica e messa in sicurezza lungo la SP572 tra Padenghe e Desenzano, ripristinando la circolazione e garantendo la sicurezza della zona. Il pronto intervento ha evitato conseguenze ben più gravi, sottolineando l'importanza di una risposta efficace in situazioni di emergenza.

Si sono concluse questa mattina intorno alle 7 le complesse operazioni di bonifica e messa in sicurezza avviate ieri a seguito di una pericolosa perdita di GPL lungo la SP572, nel tratto della mini-tangenziale del Massadrino, tra Padenghe e Desenzano. La viabilità , completamente interrotta per. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: operazioni - fuga - benzinaio - pompieri

Fuga di GPL dal benzinaio: le operazioni dei pompieri per evitare il disastro; Esplosione a Roma, il video dell'errore fatale: l'autocisterna e il primo incendio al distributore. Il sospetto: allarme in ritardo.

Esplode pompa di benzina a Roma: 50 feriti, due in pericolo di vita. Ora preoccupa l'aria - Sarebbe stata una perdita di Gpl durante le operazioni di scarico da un serbatoio a un'autocisterna a causare il disastro. msn.com scrive

Un distributore di benzina è esploso a Roma, 45 persone sono state ferite - Venerdì mattina a Roma ci sono state due esplosioni ravvicinate in un distributore di benzina e GPL in via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino. Come scrive ilpost.it