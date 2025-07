Mia nonna falciata a Salvator Rosa L’altro anziano è in fin di vita Attraversare la strada è diventato un inferno

Gentile Onorevole Borrelli, mi chiamo Martina e le scrivo con il cuore in tumulto. La mia nonna è stata falciata in via Salvator Rosa, un incidente che ha trasformato questa strada in un inferno di dolore e paura. L’anziana è ora gravemente ferita, mentre l’uomo con lei lotta tra la vita e la morte al Cardarelli. Questa tragedia ci chiede di agire: la sicurezza stradale non può più aspettare.

Lettera choc a Borrelli della nipote della donna investita in via Salvator Rosa nei giorni scorsi. L'anziana ha riportato gravi ferite e l'uomo che era con lui mentre attraversavano la strada è ricoverato in gravissime condizioni al Cardarelli. Gentile Onorevole Borrelli, mi chiamo Martina e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: salvator - rosa - strada - nonna

Incidente a Napoli, coppia di anziani travolta a Salvator Rosa: lui grave, lei fratture multiple - Un grave incidente a Napoli, in via Salvator Rosa, ha coinvolto una coppia di anziani rimasta gravemente ferita.

Una nuova strada per Giovino, aperta oggi anche se qualcuno ripeteva che non l'avremmo aperta mai. Il tempo ci dà ragione Vai su Facebook

Incidente a Napoli, due anziani travolti mentre attraversano. La nipote: «Mia nonna fratture multiple al volto; Terribile incidente nel Salernitano, auto investe sulle strisce nonna e nipote: grave l’anziana; Napoli, «Chef in pizzeria» da Salvatore Salvo arriva Peppe Guida.

Incidente a Napoli, due anziani travolti mentre attraversano. La nipote: «Mia nonna fratture multiple al volto» - Dopo l'incidente di qualche giorno fa che ha coinvolto due anziani travolti da uno scooter mentre attraversano la strada in via Salvator Rosa, il deputato Francesco Emilio Borrelli condivide ... Scrive msn.com

Lettera choc a Borrelli di una nipote: “Mia nonna falciata a Salvator Rosa. L’altro anziano è in fin di vita. Dov’è lo Stato?” - Con queste parole si apre la toccante lettera di Martina, nipote di una delle due vittime dell’investimento avvenuto nei giorni scorsi a Napoli, in via ... Come scrive napolivillage.com