All’arena del mare arriva il Celebration tour 2025 di Warner Bros Discovery Italia

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: all’Arena del Mare di Pescara, il Celebration Tour 2025 di Warner Bros. Discovery Italia trasformerà il weekend del 12-13 luglio in un viaggio tra cartoon iconici, supereroi e mondi fantastici. Un evento imperdibile per grandi e piccini, che celebra un secolo di storie straordinarie. Non perdere l’occasione di immergerti nel magico universo Warner Bros.: ti aspettiamo per condividere momenti di pura meraviglia!

Celebration Tour 2025 arriva a Pescara: appuntamento sabato 12 e domenica 13 luglio all’arena del mare. Cartoon leggendari, supereroi e mondi magici: Warner Bros. Discovery porta in tour alcune delle sue storie e dei suoi personaggi più amati. Lanciata nel 2023 in occasione dei 100 anni degli. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: tour - arena - mare - arriva

CYBER ARENA TOUR: il viaggio interattivo di WINDTRE per rafforzare la sicurezza delle imprese - Roma, 19 giugno 2025 – WINDTRE BUSINESS ha lanciato il Cyber Arena Tour, un innovativo viaggio interattivo dedicato alle imprese per elevare la sicurezza informatica.

A Genova dal 28 giugno al 29 agosto PORTO ANTICO ESTATESPETTACOLO MUSICA E TEATRO TRA MARE E STELLE; L’11 luglio LA MILANESIANA, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, arriva a Gatteo a Mare con il concerto di FAUSTO LEALI all’Arena Rubicone; I grandi concerti dell'estate 2025 a Genova da non perdere.

Nastro Rosa Tour, tutto pronto a Genova per il gran finale - Rai ed i suoi 916 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... Scrive rainews.it

Arena sul mare, altro concerto. Arriva anche Goran Bregovic - che renderà omaggio al padre con il tour "De André Canta De André Best of Estate 2025". Riporta ilrestodelcarlino.it