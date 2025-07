Blocco delle auto diesel Euro 5 rinviato | chi potrà ancora circolare e fino a quando

La gestione delle emissioni si fa più flessibile in Italia: il blocco delle auto diesel Euro 5, previsto dall’UE per ridurre le polveri sottili, è stato posticipato di un anno, arrivando al 2026. Fino ad allora, molte vetture potranno continuare a circolare senza restrizioni, soprattutto nelle aree urbane più grandi. Ma cosa cambierà concretamente per i proprietari di queste auto? Scopriamo insieme le nuove linee guida e i dettagli della normativa.

Slitta di un anno in Italia lo stop alle auto diesel Euro 5 previsto dall'Unione europea per abbattere le emissioni: l'8 luglio 2025 è stati infatti approvato l'emendamento al dl Infrastrutture che consente di posticipare di un anno le limitazioni, che saranno attive dal primo ottobre 2026 in alcune Regioni e – inizialmente – solo nei centri urbani con popolazione superiore a una certa soglia. In base alla nuova normativa, le restrizioni previste in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna entreranno in vigore non più il primo ottobre 2025, ma un anno dopo.

