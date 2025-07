Clienti al bar con le dosi di droga | locale chiuso licenza sospesa

Una recente operazione di polizia ha portato alla chiusura temporanea di un bar caffetteria a Fondi, dopo aver scoperto clienti con dosi di droga all’interno del locale. L’intervento, avvenuto il 29 maggio durante un’operazione ad alto impatto, ha evidenziato gravi problemi di sicurezza e illegalità. Questa vicenda sottolinea l’importanza di preservare spazi pubblici sicuri e controllati, rafforzando l’impegno delle forze dell’ordine nel combattere la criminalità.

Chiusura temporanea e sospensione della licenza per un bar caffetteria di Fondi, al cui interno, durante un'operazione Alto impatto del mese di maggio, i poliziotti del commissariato avevano trovato tre persone che erano in possesso di droga. I fatti risalgono in particolare al 29 maggio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

