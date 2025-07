Calciomercato il Como spende più di Inter e Milan insieme | spesi 100 milioni di euro

Il Como sta facendo parlare di sé nel calciomercato estivo 2025, investendo oltre 100 milioni di euro e superando le spese di Inter e Milan insieme. Un risultato sorprendente per un club di seconda fascia, ma che mira a creare una squadra giovane e competitiva in vista delle prossime sfide di Serie A. Con questo splendido slancio, il club lombardo si preparara a stupire ancora di più il calcio italiano.

Il Como è il protagonista più sorprendente del calciomercato estivo 2025. Il club lombardo, al secondo anno consecutivo in Serie A, ha già investito una cifra considerevole nella campagna acquisti, superando di gran lunga le spese sostenute da tutte le squadre di serie A compresi il Napoli, campione d’Italia in carira, e due delle principali squadre del campionato: Milan e Inter. L’obiettivo è chiaro: costruire una rosa giovane e competitiva per puntare a qualcosa che va oltre la salvezza già conquistata nella scorsa stagione. Quanto ha speso il Como in pochi giorni. Secondo i dati ufficiali, il Como ha già speso circa 70 milioni di euro per rinforzare la rosa, cifra destinata a crescere fino a sfiorare i 100 milioni nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Calciomercato, il Como spende più di Inter e Milan insieme: spesi 100 milioni di euro

