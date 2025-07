Zelensky a Roma nell’hotel blindato ma accade l’impensabile | da chi viene fermato

Nel cuore dei Parioli, tra lussi e tensione, un evento sorprendente scuote il prestigioso hotel Parco dei Principi. Zelensky, in visita ufficiale, si sposta sotto stretta sorveglianza, ma l’episodio più inatteso coinvolge Miriam Leone, simbolo del cinema italiano, fermata bruscamente da corazzieri ucraini. Un momento che sembra uscire da un film, ma che rivela come la realtà possa superare la fantasia, lasciando tutti senza parole.

C’è un attimo in cui la guerra sembra incrociare il cinema, e succede nel cuore dei Parioli, all’interno del blindatissimo hotel Parco dei Principi. Una ragazza dai capelli rossi, shorts arancioni e passo svelto si aggira per la hall, visibilmente sudata dopo una corsa. È Miriam Leone, attrice simbolo del nuovo cinema italiano. Si avvicina agli ascensori, ma due corazzieri ucraini la bloccano senza troppe cerimonie: « Not here». Miriam si guarda attorno confusa, finché le porte si aprono. Ne esce lui, Volodymyr Zelensky, in tenuta nero militare, lo sguardo fisso su una risma di fogli che stringe tra le mani. 🔗 Leggi su Tvzap.it