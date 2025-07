Dl Infrastrutture passa alla Camera | approvato con 191 favorevoli e 102 contrari

Il dl Infrastrutture ha ottenuto il via libera alla Camera con 191 voti favorevoli contro 102 contrari, segnando un passo importante per lo sviluppo del Paese. Il provvedimento include numerose misure strategiche, mentre alcuni emendamenti controversi sono stati esclusi, come l’aumento dei pedaggi autostradali e le modifiche alle spese di riarmo. Ora, si apre un nuovo capitolo nel percorso legislativo, con l'obiettivo di rafforzare la rete infrastrutturale italiana e rispondere alle sfide future.

Il provvedimento presenta numerose misure che riguardano le infrastrutture del Paese. Esclusi due emendamenti che avevano creato un certo scalpore. Si tratta dell'aumento dei pedaggi autostradali, proposto dalle forze di maggioranza, e dell'emendamento ideato dal ministero della Difesa sulle spese per il riarmo che voleva diminuire i poteri della Corte dei Conti.

