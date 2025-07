Frattesi operazione riuscita con successo all’Humanitas | i tempi di recupero

Buone notizie dal mondo dello sport: Frattesi si è sottoposto con successo a un intervento per la risoluzione della Sports Hernia bilaterale presso l’Humanitas di Rozzano. L’operazione, condotta da un team di esperti e supervisionata dallo staff medico nerazzurro, ha raggiunto ottimi risultati. Ora, i tempi di recupero sono al centro dell’attenzione, ma tutto lascia pensare a un ritorno in campo rapido e sicuro. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti!

Frattesi si è sottoposto a un intervento chirurgico per la risoluzione di una Sports Hernia bilaterale, presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Le sue condizioni oggi OPERAZIONE – L’operazione, eseguita da un’equipe specializzata e supervisionata dallo staff medico nerazzurro, è perfettamente riuscita, come comunicato ufficialmente dal club. Il giocatore, reduce da una stagione ricca di impegni e conclusa con l’assenza al Mondiale per Club, appunto, causa infortunio, era stato monitorato negli ultimi giorni per un fastidio persistente che ha portato alla decisione di intervenire chirurgicamente. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Frattesi, operazione riuscita con successo all’Humanitas: i tempi di recupero

