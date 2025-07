Dieci persone soccorse dopo l’attacco mortale degli huthi a una nave nel mar Rosso

Un dramma nel Mar Rosso scuote le rotte di navigazione: dieci persone sono state soccorse dopo l’attacco mortale degli Huthi alla nave Eternity C. Tre vite si sono spezzate e dodici sono disperse, un’altra tragica pagina che evidenzia la vulnerabilità delle rotte marittime in zone di conflitto. La missione europea Aspides monitora con attenzione questa crisi, sottolineando l’urgenza di azioni concrete per garantire la sicurezza dei marinai e la stabilità della regione.

Dieci persone sono state soccorse in seguito all'affondamento da parte dei ribelli huthi del cargo Eternity C nel mar Rosso, mentre tre sono morte e dodici risultano disperse, ha affermato il 10 luglio la missione europea Aspides.

