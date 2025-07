UGL Metalmeccanici Nazionale Piombino | un nuovo futuro per la siderurgia italianaDopo la tornata delle assemblee il mondo del lavoro accoglie con favore l’investimento da 2,5 miliardi di euro per il rilancio dell’area ex Lucchini

L'UGL Metalmeccanici di Nazionale Piombino apre un nuovo capitolo per la siderurgia italiana, accogliendo con entusiasmo un investimento di 25 miliardi di euro destinato al rilancio dell'area ex Lucchini. Dopo le assemblee, il mondo del lavoro si mobilita in vista di un futuro piĂą stabile e prospero. Con il firmamento di un importante accordo al Ministero del Made in Italy, si traccia un percorso occupazionale promettente, che segna una rinascita significativa per il settore.

Roma, 10 luglio 2025 - I Vice Segretari Nazionali di UGL Metalmeccanici, Daniele Francescangeli e Adelmo Barbarossa, questa mattina hanno partecipato all'incontro svoltosi presso il Ministero del Made in Italy, dove hanno firmato l'accordo per la costruzione di un percorso occupazionale che seguirĂ .

In questa notizia si parla di: metalmeccanici - nazionale - piombino - siderurgia

