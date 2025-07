Marco Di Lorenzo | guida Jetswave Aviation nel padel con la sponsorship di Mike Yanguas

di entrare nel vibrante universo del padel, un fenomeno in rapida ascesa che conquista appassionati e atleti di tutto il mondo. Con la sponsorizzazione di Mike Yanguas al Bordeaux P2, Jetswave Aviation rafforza la sua presenza nel panorama sportivo internazionale, dimostrando come innovazione e passione possano aprire nuove frontiere. Guidata da Marco Di Lorenzo, l'azienda continua a scrivere il suo successo, lasciando un segno indelebile nel mondo dello sport d'élite.

Dopo le partnership con l'élite del calcio europeo e con atleti NFL e NBA, Jetswave Aviation entra ufficialmente nel mondo del padel, sponsorizzando Mike Yanguas in occasione del Bordeaux P2, uno degli appuntamenti più rilevanti del circuito Premier Padel 2025. Guidata da Marco Di Lorenzo, imprenditore italo-americano e CEO di Jetswave Aviation, l'azienda prosegue la sua espansione strategica nel mondo dello sport d'alto profilo, scegliendo ora una disciplina in forte crescita tra imprenditori, investitori e celebrities internazionali. Il padel, infatti, è sempre più sinonimo di lifestyle, networking e dinamismo: valori perfettamente in linea con la visione di Jetswave. 🔗 Leggi su Iltempo.it