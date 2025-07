Prime Video Italia dai reality allo sport | le novità 2025 2026

Prime Video Italia svela le novità per la stagione 2025/2026, portando un mix irresistibile di serie TV, film originali, reality show e sport in diretta. Un’offerta completa e innovativa che promette di catturare ogni spettatore, offrendo contenuti esclusivi e un intrattenimento sempre più dinamico. Viktoria ha sottolineato come questa nuova fase rafforzi l’impegno di Prime Video nel sorprendere e coinvolgere il pubblico italiano, rendendo ogni visione un’esperienza unica.

Prime Video Italia ha presentato a Roma le novità della stagione 20252026 con attenzione alle serie tv e ai film originali, ma anche ai reality show e allo sport con importanti novità. «Il nostro impegno si concretizza attraverso un'offerta che spazia dalle produzioni originali ai contenuti esclusivi, dagli eventi sportivi in diretta ai canali aggiuntivi e uno store ricco di novità, creando un intrattenimento dinamico», ha spiegato Viktoria Wasilewski, Country Manager di Prime Video Italia. «La selezione presentata oggi incarna l'essenza della nostra ambiziosa visione».

