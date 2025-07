Rider Glovo derubato della bici da 1.000 euro | arrestato il ladro seriale

Una giornata di ordinaria routine si trasforma in un incubo per un rider Glovo, quando il suo investimento da 1000 euro viene rubato in modo sfacciato. La vicenda si è conclusa con l’arresto del ladro seriale, portando alla luce una storia di rischio, coraggio e giustizia nel mondo delle consegne. Ecco come si è svolto il rocambolesco episodio che ha lasciato tutti senza parole.

Una giornata di lavoro come tante che si è rivelata piuttosto rocambolesca per un rider pakistano di 31 anni vittima di un furto quasi sfrontato. Intorno alle 13 di mercoledì 9 luglio il 31enne che lavora come rider per la societĂ Glovo stava aspettando un ordine da consegnare in un negozio di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

