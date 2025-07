Mamma… Andrea muore così a soli 19 anni il giorno dopo la madre riceve il suo ultimo messaggio

La storia di Andrea, un giovane di soli 19 anni strappato troppo presto alla vita da un tumore, tocca il cuore di tutti. Nonostante le avversità , il suo coraggio e il grande amore per la famiglia emergono in un gesto che ha commosso un'intera comunità : un ultimo messaggio di affetto inviato dalla sua madre, nel giorno del suo compleanno. Un ricordo indelebile di quanto l’amore possa essere eterno.

Andrea aveva solo 19 anni e una vita davanti, ma il tumore non gli ha lasciato scampo. Viveva a Frescada di Preganziol, in provincia di Treviso, e ha affrontato la malattia con coraggio, sempre accanto alla sua famiglia. Dopo la sua morte, avvenuta il 5 luglio, la madre ha ricevuto un messaggio sul cellulare: “Ti voglio bene, mamma”. Era il giorno del suo compleanno. Un gesto d’amore struggente che ha commosso tutta la comunitĂ del Trevigiano. Andrea Falcone, per tutti semplicemente “ Falco ”, era un ragazzo pieno di vita. Studiava all’ universitĂ , aveva tanti amici e adorava la sua famiglia. Era appassionato di moto e sognava di tornare a guidarla non appena si fosse ripreso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Mamma…”. Andrea muore così a soli 19 anni, il giorno dopo la madre riceve il suo ultimo messaggio

