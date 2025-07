Violentata una turista di 15 anni | arrestato un uomo

Una tragica vicenda scuote la costiera amalfitana: una giovane turista di 15 anni è stata vittima di violenza, e un uomo di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri. La ragazza, ospite con la famiglia a Ravello, ha subito un grave episodio che ha suscitato sgomento e preoccupazione tra i residenti. A coordinare le indagini è la procure di Salerno, determinata a fare luce sulla vicenda e garantire giustizia.

Un 41enne italiano, di origine egiziana, è stato fermato dai carabinieri perché accusato di violenza sessuale su una minorenne. La ragazza era ospite con la famiglia in una struttura ricettiva di Ravello, lungo la costiera amalfitana. Che cosa è successo A coordinare le indagini è la. 🔗 Leggi su Today.it

