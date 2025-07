Presentata a Milano la 26esima edizione di Pordenonelegge

A Milano è stata presentata la 26esima edizione di Pordenonelegge, il festival dei libri che si trasforma in un vero e proprio osservatorio sul mondo. Dal 17 al 21 settembre, oltre 650 voci internazionali del pensiero contemporaneo animeranno 350 eventi distribuiti in più di 50 sedi. Un’edizione speciale in cui l’Europa sarà anche la scenografia di un dialogo unico tra cultura e società, aprendo nuove prospettive per lettori e appassionati.

la Terrazza della Rinascente al 7° piano di Piazza Duomo ospiterà la presentazione ufficiale della 26ª edizione di Pordenonelegge