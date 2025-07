Renzo Furlan | Abbiamo rivisto un grande Sinner ma c’è una cosa che mi spaventa contro Djokovic

Abbiamo assistito a un’impresa emozionante di Sinner, che ha dimostrato grande maturità e talento sul campo. Con la sua vittoria in quattro set, si è guadagnato un posto in semifinale contro il temibile Djokovic, un avversario che incute sempre timore. Ma cosa può riservarci questo scontro epico? Scopriamolo insieme, analizzando le strategie e le potenzialità di questi due grandi campioni.

Negli studi di Sky Sport si è analizzato il match disputato ieri da Jannik Sinner contro l’americano Ben Shelton, valido per i quarti di finale di Wimbledon 2025. Un successo sullo score di 7-6 (2) 6-4 6-4 che ha permesso a Jannik di approdare in semifinale dove affronterà il serbo Novak Djokovic, a segno contro Flavio Cobolli nell’altro quarto. A valutare quanto accaduto è stato l’ex tennista e coach di Jasmine Paolini, Renzo Furlan: “ Abbiamo rivisto un grande Sinner, ha fatto davvero una prestazione maiuscola. C’era questa incognita del gomito ma i dubbi erano stati fugati già nella giornata precedente e in campo ha dimostrato di essere al 100%. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Renzo Furlan: “Abbiamo rivisto un grande Sinner, ma c’è una cosa che mi spaventa contro Djokovic”

In questa notizia si parla di: renzo - furlan - abbiamo - sinner

Renzo Furlan valuta la vittoria di Jasmine Paolini: “Mi ha impressionato” - Renzo Furlan, ex campione e ora commentatore tecnico, ha espresso entusiasmo per la vittoria di Jasmine Paolini agli Internazionali d’Italia.

Renzo Furlan: “Abbiamo rivisto un grande Sinner, ma c’è una cosa che mi spaventa contro Djokovic”; Wimbledon 2025, Furlan mette in guardia Sinner: “Djokovic molto pericoloso”. Il motivo; Furlan avvisa Sinner: Jannik favorito ma Djokovic ha un'arma da giocarsi....

Furlan avvisa Sinner: "Jannik favorito ma Djokovic ha un'arma da giocarsi..." - Parole e musica di Renzo Furlan che, durante il post partita del match vinto dal numero uno al mondo contro Shelton, ha ... Si legge su msn.com

Furlan e la difesa di Sinner in diretta tv: "Non ha fatto bene? Però diciamo la verità...". Poi esalta Cobolli - Il commentatore di Sky Tennis analizza la partita piuttosto sottotono del numero uno al mondo: "È vero che non ha giocato bene ma facciamo anche i complimenti a Dimitrov" ... Lo riporta msn.com