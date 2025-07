Anci no ad Agenzia Entrate bis ma condivisione banche dati

L'Anci non propone una nuova Agenzia delle Entrate bis, ma insiste sulla condivisione intelligente delle banche dati esistenti. Un approccio che evita duplicazioni e semplifica il lavoro di Comuni e cittadini, offrendo strumenti più efficaci per gestire tributi regionali e locali. La sfida è creare un sistema integrato, trasparente e funzionale, in grado di rispondere alle esigenze di modernizzazione e di efficienza del nostro sistema fiscale regionale.

"Non bisogna fare una seconda Agenzia delle Entrate, che credo che non voglia nessuno. A noi serve uno strumento diverso per far fronte a questa necessità". Lo ha detto il presidente dell'Anci e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi in audizione alla commissione Finanza del Senato sul decreto legislativo in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale commentando la proposta del ministro Giorgetti su un ente ad hoc per la riscossione locale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Anci, no ad Agenzia Entrate bis ma condivisione banche dati

