arriva la bobo summer cup di padel i campioni di calcio fanno tappa a cervia

Cervia (Ravenna), 10 luglio 2025 – Dal 18 al 20 luglio arriva a Cervia-Milano Marittima il " Bilboa Bobo Summer Cup Padel Tour 2025 ". Per tre giorni - Christian Vieri e i suoi amici ex campioni di calcio - si sfideranno con racchette e palline nell’U-Power Arena da 1500 posti e nel villaggio dedicato, sulla spiaggia libera di Cervia. L’ingresso sarĂ sempre gratuito, con inizio ogni giorno dalle ore 10 sino a fine manifestazione. “Ci tengo in modo particolare - dichiara Bobo -, cerco sempre di evitare brutte sorprese. Credo soprattutto nel rapporto con il pubblico, che ha la possibilitĂ d’incontrare indimenticabili protagonisti del calcio che oggi sono diventati i migliori anche sui campi di padel. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it