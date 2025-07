Mercato Juve Osimhen vuole solo il Galatasaray! È pronto a disertare il raduno col Napoli | ecco cosa accadrà nelle prossime settimane

Il mercato della Juventus si infiamma: Osimhen, desideroso di approdare solo al Galatasaray, potrebbe disertare il raduno col Napoli, mentre la tifoseria attende con trepidazione le prossime settimane. Fabrizio Romano rivela gli ultimi dettagli su questa intricata trattativa, che potrebbe rivoluzionare gli equilibri del calcio italiano e internazionale. Rimanete con noi per scoprire come evolverà questa appassionante vicenda di mercato.

Mercato Juve, Osimhen vuole solo il Galatasaray: tutti gli ultimi dettagli sul futuro dell’attaccante nigeriano. Fabrizio Romano, nel suo ultimo aggiornamento sul canale YouTube, ha fornito nuovi dettagli sulla trattativa che riguarda Victor Osimhen e il suo possibile trasferimento al Galatasaray. La situazione, ormai molto vicina alla conclusione, vede il Napoli insistente sulla ristrutturazione dei termini di pagamento, cercando maggiori garanzie su come i 75 milioni di euro, pari alla clausola di rilascio del giocatore, verranno saldati. Sebbene i due club stiano continuando a discutere, il nodo principale riguarda appunto la modalità di pagamento, con il Napoli che vorrebbe evitare rischi sul fronte finanziario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, Osimhen vuole solo il Galatasaray! È pronto a disertare il raduno col Napoli: ecco cosa accadrà nelle prossime settimane

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

