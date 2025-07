Alluvioni in New Mexico in pochi minuti l' ufficio viene sommerso dall' acqua

Le alluvioni improvvise in New Mexico hanno colpito duramente Ruidoso, trasformando un tranquillo ufficio in un fiume impetuoso in pochi minuti. La telecamera di sorveglianza del "Ruidoso Trading Post" ha catturato l’attimo di caos e distruzione, mostrando come la furia della natura possa cambiare rapidamente il volto di questa pittoresca località montana. Un dramma che mette in luce la potenza degli eventi meteorologici estremi e la vulnerabilità delle comunità .

Una telecamera di sorveglianza del "Ruidoso Trading Post", azienda di vendita per corrispondenza situata a Ruidoso, nel New Mexico, ha ripreso il momento in cui l'ufficio viene rapidamente invaso dall'acqua durante le recenti inondazioni che hanno colpito il villaggio montano. Il locale è stato gravemente danneggiato, con gran parte dell’inventario spazzato via dalla piena. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Alluvioni in New Mexico, in pochi minuti l'ufficio viene sommerso dall'acqua

