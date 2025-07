Prophecy il film italiano ispirato al manga di culto debutta su disney

innovativa e coinvolgente, offrendo agli spettatori un'esperienza unica che unisce azione, satira e impegno sociale. Dal 11 luglio, preparatevi a scoprire come la nuova produzione italiana sa sorprendere e stimolare la riflessione, arricchendo l’universo di Disney+ con una storia che non lascia indifferenti e che apre nuovi orizzonti nel panorama cinematografico nazionale e internazionale.

l'arrivo di Prophecy su Disney+: un film italiano tra azione, satira e impegno sociale. Dal 11 luglio, una produzione italiana originale si aggiunge all'offerta di Disney+, portando sullo schermo una narrazione che unisce elementi di fantasia urbana, umorismo e riflessione critica. Il nuovo film, intitolato Prophecy, si distingue per il suo stile innovativo e per la capacità di reinterpretare archetipi del genere supereroistico in chiave contemporanea. una trama avvincente che fonde realtà e viralità digitale. Prophecy racconta la storia di Paperboy, un enigmatico vigilante mascherato che, insieme a un gruppo di giovani rider ribelli, utilizza le piattaforme social per smascherare ingiustizie e corruzione.

