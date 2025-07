Ragazzine violentate dall' allenatore di taekwondo | gli abusi in palestra e in macchina prima di accompagnarle a casa

Un grave scandalo scuote Roma: un allenatore di 38 anni è stato arrestato con l'accusa di aver molestato ripetutamente le sue giovani allieve, sfruttando momenti di intimità in palestra e durante il tragitto in auto. La scoperta di questi abusi, perpetrati nel contesto di un centro estivo, ha sconvolto la comunità, che ora chiede giustizia e tutela per le vittime. È fondamentale che episodi come questi vengano denunciati e prevenuti, garantendo sicurezza e rispetto a tutti i minori.

Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Roma perché avrebbe violentato per anni le ragazze che allenava in un centro estivo della capitale. L'uomo si trova ora in carcere. Gli abusi si sarebbero consumati all'interno della palestra e nell'automobile che l'adulto utilizzava per riaccompagnare a. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: abusi - palestra - ragazzine - violentate

Abusi sessuali su tre allieve minorenni al centro estivo, arrestato allenatore di taekwondo; Violenza sessuale su bambina di 11 anni, il 45enne arrestato resta in carcere; Violenza sessuale su una 21enne, arrestato titolare di una palestra nel Messinese.

Abusi sessuali su tre allieve minorenni al centro estivo, arrestato allenatore di taekwondo - Abusi e violenze sessuali in palestra e in automobili, dopo gli allenamenti: un allenatore di taekwondo è stato arrestato per violenza sessuale aggravata ... Si legge su fanpage.it

Abusi sulle allieve, istruttore 40enne arrestato: la polizia indaga su altri casi di violenza - LE INDAGINI SILVI Potrebbe allargarsi l’inchiesta sulle presunte violenze sessuali che avrebbero avuto come teatro una palestra di Silvi. Secondo ilmessaggero.it