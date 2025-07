Cina | portavoce Esteri guerre commerciali tariffarie non hanno vincitori

La Cina sottolinea come le guerre commerciali e le tariffe non portino vincitori, evidenziando i rischi di un escalation che danneggia tutte le parti coinvolte. Mao Ning, portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino, ha ribadito la posizione della Cina contro l’estensione eccessiva del concetto di sicurezza nazionale, commentando l’annuncio degli Stati Uniti di un dazio del 50% sul rame importato. La sfida tra potenze globali continua a delineare un panorama complesso e incerto per l’economia mondiale.

La Cina si e’ sempre opposta alle mosse finalizzate a estendere eccessivamente il concetto di sicurezza nazionale e ha sempre sostenuto che le guerre commerciali e tariffarie non hanno vincitori, ha dichiarato oggi una portavoce del ministero degli Esteri a Pechino. La portavoce Mao Ning ha formulato queste osservazioni commentando l’annuncio di ieri degli Stati Uniti secondo cui sara’ imposto un dazio del 50% sul rame importato, citando problemi di sicurezza nazionale. La posizione della Cina e’ molto chiara, ha dichiarato Mao, aggiungendo che l’abuso di dazi non e’ nell’interesse di nessuno. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: portavoce Esteri, guerre commerciali, tariffarie non hanno vincitori

