Cina | aumenta benefici pensionistici di base per pensionati

La Cina si prepara a migliorare il benessere dei pensionati nel 2025, annunciando un aumento del 2% nei benefici di base rispetto all’anno precedente. Questa mossa strategica, comunicata congiuntamente da ministero delle Risorse Umane e della Previdenza Sociale e dal ministero delle Finanze, riflette l’attenzione crescente verso le generazioni che hanno dedicato una vita al lavoro. Un passo importante che promette di rafforzare la sicurezza sociale e il sostegno ai pensionati cinesi.

La Cina oggi ha annunciato che aumentera' i benefici pensionistici di base per i pensionati nel 2025. Il pagamento medio mensile per i pensionati sara' aumentato del 2% rispetto al livello del 2024, secondo una circolare pubblicata congiuntamente dal ministero delle Risorse Umane e della Previdenza Sociale e dal ministero delle Finanze. Agenzia Xinhua.

